Ausverkauf bei deutschen Rüstungsaktien: Warum Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS nachgeben

Sektorschwäche

31.08.26 16:29 Uhr

Nach der jüngsten Erholung knickt die Rheinmetall-Aktie wieder ein. Auch andere Rüstungswerte spüren den Gegenwind.

• Die Kritik von Bundeswehr und Beschaffungsamt sowie mögliche Qualitätsprobleme belasten das Vertrauen der Investoren, wobei kurzfristige Schwankungen im Rüstungssektor zu erwarten sind.

• Trotz eines positiven Rekordquartals und hoher Verteidigungsausgaben in Europa sorgen Zweifel an der Umsetzung von Aufträgen und Lieferverzögerungen für Unsicherheit im Sektor.

• Deutsche Rüstungsaktien wie Rheinmetall, Renk, HENSOLDT und TKMS sind zum Wochenstart unter Druck geraten, insbesondere aufgrund kritischer Berichte über Projektverzögerungen und Qualitätsmängel.

Deutsche Rüstungsaktien geraten unter Druck

Rheinmetall unter den schwächsten DAX-Werten

Kritik von Bundeswehr und Beschaffungsamt belasten den Sektor weiter

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Der deutsche Rüstungssektor rund um Rheinmetall steht zum Wochenstart unter Druck: Denn Anleger reagieren auf eine Häufung kritischer Berichte über die operative Abwicklung wichtiger Rüstungsprojekte. Daraufhin sind bei den deutschen Rüstungstiteln rote Vorzeichen zu sehen.

Deutsche Rüstungswerte unter Druck

So geben die Aktien von Rheinmetall via XETRA stellenweise um 2,81 Prozent auf 1.122,20 Euro nach und gehören damit zu den schwächeren Werten im DAX am Montag. Gleichzeitig geben auch die Papiere von RENK und HENSOLDT nach: Hier sind zeitweise Verluste von 0,84 Prozent auf 47,16 Euro bzw. 2,25 Prozent auf 85,24 Euro zu sehen. Zudem verlieren auch die Anteilsscheine von TKMS 1,67 Prozent auf 88,10 Euro.

Erholung nach Rekordquartal bröckelt

Noch vor wenigen Tagen hatte sich das Bild deutlich freundlicher dargestellt. Beim DZ Bank Expert Day am 27. August in Bremen präsentierte sich das Management von Rheinmetall selbstbewusst und verwies auf einen Auftragsbestand von rund 80,5 Milliarden Euro sowie ein Rekordquartal mit einem Umsatzplus von 69 Prozent im zweiten Quartal 2026. Die Aktie reagierte daraufhin mit Aufschlägen.

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Seither überwiegt aber wieder die Skepsis: Denn der Kurs hat sich seit dem Rekordhoch vom Oktober 2025 nahezu halbiert, die Jahresperformance liegt weiterhin klar im negativen Bereich. Analysten bleiben gespalten zwischen dem Verweis auf strukturell hohe Verteidigungsausgaben in Europa und wachsender Vorsicht bei der Frage, wie schnell sich die prall gefüllten Auftragsbücher tatsächlich in Umsatz und Cashflow übersetzen lassen.

Kritik von Bundeswehr und Beschaffungsamt wiegt schwer

Der eigentliche Belastungsfaktor liegt dabei tiefer als im allgemeinen Sektorsentiment. In der vergangenen Woche wurden interne Unterlagen von Bundeswehr und Beschaffungsamt BAAINBw bekannt, die Verzögerungen bei zwei wichtigen Rüstungsprojekten kritisieren, was Rheinmetall auf kürzere Zeiträume und Kundenanpassungen zurückführt. Hinzu kommen erneute Medienberichte über angebliche Qualitätsmängel bei Schutzplatten des Düsseldorfer Konzerns, nachdem Berlin die Nutzung bestimmter Platten bereits zuvor untersagt hatte. Die Häufung solcher Meldungen lässt Investoren derzeit besonders sensibel auf mögliche Lieferverzögerungen reagieren, selbst wenn strukturelle Rückenwinde wie die von der EU gebilligten milliardenschweren Rüstungshilfen für die Ukraine grundsätzlich fortbestehen. Weil ähnliche Zweifel an Fertigungsqualität und Termintreue auch bei Konkurrenten im Raum stehen, gerät der gesamte deutsche Verteidigungssektor zum Wochenauftakt unter Druck.

Ob sich die Kritik aus dem Verteidigungsministerium als vorübergehende Randnotiz erweist oder das Anlegervertrauen nachhaltiger belastet, dürfte sich auch an den für den 5. November terminierten Quartalszahlen von Rheinmetall ablesen lassen. Bis dahin bleibt der Rüstungssektor, wie die Kursausschläge der vergangenen Wochen zeigen, ein Bereich mit überdurchschnittlichem Schwankungspotenzial, in dem auf kurzfristige Rücksetzer ebenso schnell wieder Erholungsphasen folgen können. Anlageentscheidungen sollten diese Schwankungsanfälligkeit berücksichtigen.

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Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.