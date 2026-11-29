Sekur Private Data mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Sekur Private Data gab am 27.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 50,0 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,1 Millionen CAD ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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