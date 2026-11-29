Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 50,0 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,1 Millionen CAD ausgewiesen.

Sekur Private Data gab am 27.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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