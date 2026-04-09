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Selenskyj bestätigt Oster-Waffenruhe

10.04.26 06:23 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die von Kremlchef Wladimir Putin angekündigte Waffenruhe im Ukraine-Krieg anlässlich des orthodoxen Osterfests bestätigt. "Wir haben eine Waffenruhe über die Osterfeiertage in diesem Jahr vorgeschlagen und werden entsprechend handeln", schrieb er in sozialen Medien. Die Menschen bräuchten ein Osterfest ohne Bedrohungen und echte Bewegung zum Frieden, und Russland habe die Chance, auch nach Ostern nicht zu Angriffen zurückzukehren.

Zuvor hatte Putin eine Waffenruhe von Samstagnachmittag über den gesamten Sonntag angekündigt. Selenskyj hatte seit Ende März mehrfach eine Waffenruhe über Ostern vorgeschlagen. Die orthodoxen Christen in der Ukraine feiern wie in Russland Ostern erst am kommenden Sonntag (12. April)./ksr/DP/zb