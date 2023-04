Selenskyj betrauert Tote in Slowjansk: 'Keine Stunde ohne Terror'

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach dem Tod mehrerer Zivilisten durch eine russische Rakete in der Stadt Slowjansk den Angehörigen sein Beileid ausgesprochen. In dieser Woche habe es "keine einzige Stunde ohne russische Morde und Terror" gegeben, sagte Selenskyj am Freitagabend in einer Videoansprache. "Das ist ein böser Staat. Und er wird verlieren. Zu siegen ist unsere Pflicht gegenüber der Menschheit. Und wir werden siegen!"

Am Nachmittag war ukrainischen Angaben zufolge eine russische Rakete in Slowjansk im schwer umkämpften Gebiet Donezk eingeschlagen und hatte mehrere Hochhäuser beschädigt. Am Abend war von mindestens acht Toten und mehr als 20 Verletzten die Rede. Von unabhängiger Seite ließen sich die Angaben zunächst nicht überprüfen. Der russische Angriffskrieg gegen das Nachbarland dauert seit bald 14 Monaten.

Angesichts der Lage in Donezk dankte Selenskyj allen ukrainischen Soldaten, die das Land verteidigten. Der Schlüssel zum Erfolg sei "die kontinuierliche Zerstörung der Besatzer". Insbesondere in der südöstlich von Slowjansk gelegenen Stadt Bachmut steht die ukrainische Armee nach monatelangen Kämpfen unter großem Druck./haw/DP/he