Selenskyj bietet Golfstaaten Hilfe bei Drohnenabwehr an

03.03.26 19:58 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine hat ihre Erfahrung bei der Abwehr von Kampfdrohnen iranischer Bauart den von Teheran angegriffenen Staaten des Persischen Golfs angeboten. "Die ukrainische Expertise beim Schutz vor Schahed-Drohnen ist derzeit die größte in der Welt und eben die Schahed-Drohnen sind die größte Herausforderung dort", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft. Es sei klar, warum Kiew derart viele Anfragen erhalte, ohne konkret zu werden. Zuvor hatte er allerdings mit dem Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, und dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Sajid, Telefonate geführt. Außenminister Andrij Sybiha sprach zudem mit seinem kuwaitischen Amtskollegen.

Zugleich betonte der Staatschef jedoch: "Aber jede solche Zusammenarbeit zum Schutz unserer Partner kann nur ohne Beeinträchtigung unseres eigenen Potenzials hier in der Ukraine erfolgen". Davor hatte Selenskyj bereits gegenüber Journalisten die Entsendung ukrainischer Drohnenabwehrexperten in die Golfstaaten in Aussicht gestellt. Bedingung sei aber, dass diese zuvor bei Moskau eine Waffenruhe in der Ukraine erwirken. Allerdings war die ukrainische Flugabwehr tags zuvor nicht in der Lage, eine einzelne russische Drohne vor dem Flug über das Zentrum der Hauptstadt Kiew abzufangen.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Das russische Militär setzt dabei massenhaft ursprünglich im Iran entwickelte Kampfdrohnen ein. Kiew erhielt wiederum von westlichen Partnern moderne Flugabwehrsysteme./ast/DP/jha