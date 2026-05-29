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Selenskyj dankt Berlin für neues Flugabwehrsystem

31.05.26 17:45 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine hat nach Angaben ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eine neue Startrampe des Flugabwehrsystems Iris-T aus Deutschland erhalten. "Wir danken Deutschland für seinen ständigen Beitrag zum Schutz unserer Leute", schrieb er auf Telegram. Es seien inzwischen Tausende Leben durch diese "starke Hilfe" gerettet worden. In dem Beitrag beklagte er die andauernden russischen Angriffe aus der Luft. Allein in dieser Woche hat Russland demnach rund 2.300 Drohnen, 1.560 gelenkte Gleitbomben und 108 Raketen gegen die Ukraine eingesetzt. Wegen der Angriffe sei ein ständiger Nachschub an Flugabwehrraketen nötig, betonte er.

Aus Berlin kam bislang noch keine offizielle Bestätigung der Lieferung. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte, "dass wir grundsätzlich und unabhängig von Waffensystemen nicht zu Planungen und Lieferungen militärischer Unterstützungsleistungen für die Ukraine spekulieren oder kommunizieren". Diese grundsätzliche Zurückhaltung diene der militärischen und operationellen Sicherheit.

Die Iris-T ist ein deutsches System zur Flugabwehr im Nahbereich. Deutschland hat schon mehrere Komplexe an die Ukraine geliefert - Stand 2025 waren es sieben Stück./bal/DP/he