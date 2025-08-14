DAX24.186 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto17,14 +3,4%Dow44.777 +0,7%Nas21.686 ±0,0%Bitcoin103.855 +0,9%Euro1,1713 +0,3%Öl65,15 -1,5%Gold3.360 +0,4%
Selenskyj erwartet Waffenstillstand und Sicherheitsgarantien

13.08.25 16:39 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Vom bevorstehenden Alaska-Gipfel erhofft sich der ukrainische Wolodymyr Selenskyj einen sofortigen Waffenstillstand sowie robuste Sicherheitsgarantien für sein Land. Das sagte er laut Übersetzung des Kanzleramts in Berlin nach Beratungen mit europäischen Staats- und Regierungschefs sowie US-Präsident Donald Trump. Bei allen Verhandlungen, bei denen es um die Zukunft seines Landes gehe, müsse die Ukraine mit am Tisch sitzen, betonte Selenskyj. Zudem dürfe Russland kein Veto-Recht bei einem Nato-Beitritt der Ukraine eingeräumt werden./ax/bk/hoe/cs/ast/DP/jha