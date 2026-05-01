Selenskyj genehmigt neue Angriffspläne

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach eigenen Angaben Pläne für Angriffe im Juni im Abwehrkampf der Ukraine gegen die russische Invasion genehmigt. Dieser Monat habe eine Veränderung der Dynamik zugunsten der Ukraine gebracht, sagte er in einer abendlichen Videoansprache. Oberbefehlshaber Olexander Syrskyj und Generalstabschef Andrij Hnatow hatten ihm demnach Bericht erstattet.

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Die Ukraine halte ihre Stellungen besser und unternehme mehr Angriffe, sagte Selenskyj. Als besonders bedeutend beschrieb er Gegenangriffe Kiews mit Drohnen im russischen Hinterland. Sie hätten im Mai ihre Wirksamkeit gezeigt und müssten nun kreativ weiterentwickelt werden, sagte Selenskyj.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie immer wieder Ziele in Russland an - zuletzt immer sichtbarer. Kiews Militär nimmt dabei vor allem Raffinerien, Pumpstationen und Exporthäfen der russischen Ölindustrie ins Visier. So will die Ukraine einerseits den Treibstoffnachschub für die russische Armee erschweren und andererseits Moskaus Kriegskasse schmälern.

Selenskyj: Wiederaufbaukonferenz im Juni in Polen

Selenskyj kündigte auch bilaterale Arbeit an. Austausch mit der neuen ungarischen Regierung sei wichtig, sagte er. Die Ukraine sei interessiert an normalen gut nachbarschaftlichen Beziehungen.

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Er wiederholte auch den Beitrittswunsch seines Landes zur Europäischen Union. Die Ukraine verdiene dies und bewege sich selbst in Kriegszeiten auf eine EU-Integration zu, sagte er. Kiew bereite sich diese Woche auf konkrete Gespräche mit europäischen Ländern vor.

In einem weiteren Post kündigte Selenskyj Vorbereitungen für eine Wiederaufbaukonferenz an. Sie soll demnach im Juni dieses Jahres im polnischen Danzig stattfinden./ksr/DP/nas