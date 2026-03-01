DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3000 -3,1%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.897 -0,2%Euro1,1613 ±0,0%Öl85,05 +0,9%Gold5.111 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX vorbörslich mit Erholungsversuch -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- VW im Fokus
Top News
Erholungsversuch vor dem Wochenende: DAX nimmt wohl neuen Anlauf auf 24.000er-Marke Erholungsversuch vor dem Wochenende: DAX nimmt wohl neuen Anlauf auf 24.000er-Marke
KI-Rausch treibt Marvell auf Rekordkurs! Gigantische Prognosen und Technologien treiben den Chipgiganten! KI-Rausch treibt Marvell auf Rekordkurs! Gigantische Prognosen und Technologien treiben den Chipgiganten!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Selenskyj: Haben wegen Irans Drohnen Hilfsanfrage der USA bekommen

06.03.26 06:31 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj haben die USA angesichts des Iran-Kriegs um Unterstützung beim Schutz gegen feindliche Shahed-Drohnen gebeten. "Wir haben eine Anfrage der USA für spezifische Unterstützung zum Schutz gegen "Shaheds" in der Nahost-Region bekommen", bestätigte Selenskyj auf der Plattform X.

Wer­bung

Er habe Anweisungen gegeben, die notwendigen Mittel bereitzustellen und die Präsenz ukrainischer Spezialisten zu gewährleisten, schrieb der Präsident weiter. "Die Ukraine hilft Partnern, die zur Gewährleistung unserer Sicherheit und zum Schutz des Lebens unserer Bevölkerung beitragen."

Selenskyj hatte zuletzt angesichts der vielen Angriffe mit iranischen Drohnen Staatschefs in den betroffenen Ländern der Golfregion die Hilfe von ukrainischen Experten bei der Abwehr der Flugobjekte angeboten. Auch von US-Seite seien Anfragen eingegangen, sagte er, ohne Details zu nennen.

Die vergleichsweise kostengünstigen Drohnen vom Typ Shahed wurden zunächst vom Iran entwickelt, inzwischen baut auch Russland Modelle. Selbst das US-Militär räumte jüngst ein, die Drohnen als Vorbild zur Entwicklung eigener, fortschrittlicherer Modelle genutzt zu haben./gma/DP/stk