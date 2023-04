Selenskyj: Hören Respekt aus China

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich einmal mehr positiv über ein kürzliches Telefonat mit Chinas Staatschef Xi Jinping geäußert. In dem Gespräch sei es um die territoriale Unversehrtheit der Ukraine "einschließlich der Krim" und die Charta der Vereinten Nationen gegangen. "Wir haben Respekt gegenüber allen diesen Prinzipien gehört", sagte der 45-Jährige am Freitag auf einer Pressekonferenz in Kiew. Das sei sehr wichtig. Über gegenseitige Besuche sei mit Peking nicht gesprochen worden.

Selenskyj habe Xi ebenfalls darum gebeten, auf Moskau einzuwirken, um eine Rückkehr von ukrainischen Kriegsgefangenen und "verschleppten Kindern" zu erreichen. Seinen Angaben nach geht es um "knapp 20 000 Kinder". "Ich sage es offen, bei der Rückkehr unserer Kinder hilft der Ukraine derzeit nur die Ukraine", klagte der Staatschef. Es gebe zwar Bemühungen von Seiten der Vereinten Nationen, doch nur mit schwachen Ergebnissen. Daher habe er Xi auch hierbei um Hilfe gebeten.

Am Mittwoch hatten Selenskyj und Xi erstmals seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine vor über 14 Monaten telefoniert. Den russischen Präsidenten Wladimir Putin hatte Xi zuvor im März bei einem dreitägigen Staatsbesuch in Moskau persönlich getroffen. Kritiker werfen Peking eine verdeckte Unterstützung Moskaus vor. Kiew hat sich bisher mit derartigen Vorwürfen zurückgehalten./ast/DP/he