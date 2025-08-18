DAX24.344 -0,1%ESt505.442 +0,1%Top 10 Crypto16,50 -1,7%Dow44.986 +0,2%Nas21.671 -0,2%Bitcoin100.767 -1,0%Euro1,1711 +0,5%Öl66,16 -1,1%Gold3.341 +0,1%
Selenskyj hofft auf die USA beim Alaska-Gipfel

15.08.25 15:41 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Der beim Gipfel zwischen den USA und Russland nicht anwesende ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erhofft von seinem Geheimdienst Informationen über die Gespräche. "Ich erwarte heute einen Bericht des Geheimdienstes über die aktuellen Absichten der russischen Seite und ihre Vorbereitung auf das Treffen in Alaska", schrieb der Staatschef bei Telegram. Die Hauptsache sei, dass die Unterredungen zwischen Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump den Weg für ein Dreiertreffen eröffnen.

"Es ist Zeit den Krieg zu beenden, und entsprechende Schritte müssen von Russland gemacht werden. Wir hoffen auf Amerika", meinte Selenskyj. Die Ukraine verteidigt sich seit fast dreieinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg.

Putin und US-Präsident Donald Trump wollen auf einem Militärstützpunkt nahe Anchorage am Abend mitteleuropäischer Zeit zum ersten Mal seit Beginn der russischen Invasion persönlich zusammenkommen. Dabei soll es um Wege zu einem Waffenstillstand gehen./ast/DP/men