DAX 26.750 -0,1%ESt50 6.387 -0,2%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 9,16 -3,1%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.921 +1,4%Euro 1,1021 ±0,0%Öl 95,8 +0,0%Gold 3.880 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Selenskyj hofft auf Hilfe beim Ramstein-Treffen

KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine setzt nach einer Serie schwerer russischer Angriffe gegen die Städte des Landes auf das bevorstehende Treffen der Ramstein-Gruppe. "Dieses Treffen muss zu Ergebnissen führen", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Das wird ein starkes Signal sein - ein Signal an Russland, dass die Ukraine nicht ohne Unterstützung bleiben wird." Bei dem Treffen werde es in erster Linie um Flugabwehrsysteme gehen, um Patriots und Nasams. Die russische Bedrohung bleibe ernst, unterstrich Selenskyj.

Werbung

Die aus über 50 Staaten gebildete Ramstein-Gruppe stimmt die militärische und zivile Unterstützung für die Ukraine ab. Das nächste Treffen ist für Dienstag vorgesehen.

Die Ukraine klagt seit längerer Zeit über einen Mangel an Flugabwehr-Munition, vor allem zur Abwehr russischer ballistischer Raketen. Das russische Militär nutzt diese Schwäche der Ukraine zu ständigen Angriffen auf Ballungszentren aus.

Selenskyj beschrieb die Taktik der russischen Streitkräfte. "Die Russen gehen so vor, dass sie eine Region als spezielles Ziel auswählen und sich mehrere Tage lang auf Angriffe auf diese Region konzentrieren", sagte er. In erster Linie gehe es gegen die Energieversorgung. Seit Anfang September habe es jeweils weit über 100 Angriffe in den Regionen Sumy, Schytomyr, Dnipropetrowsk und Kiew gegeben. Die Arbeit der Reparaturtrupps sei nicht einfach./cha/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.