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Selenskyj 'kämpferisch' vor Treffen mit Trump

ANKARA (dpa-AFX) - Vor einem erwarteten Treffen mit US-Präsident Donald Trump hat sich der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj in "kämpferischer" Stimmung gezeigt. "Bei Präsident Trump muss man immer kämpferisch sein", sagte Selenskyj zu Journalisten beim Nato-Gipfel in Ankara.

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Selenskyj hoffe schon zu Beginn des Nato-Gipfels, erste Ergebnisse im Sinne der Ukraine präsentieren zu können. Kiew erwartet vor allem neue Zusagen für die Lieferung von Patriot-Flugabwehrraketen durch die Verbündeten.

Zudem dringt die Ukraine die Regierung in Washington zur Vergabe einer Lizenz für die Produktion dieser Lenkkörper in Europa oder der Ukraine selbst. Einzig US-amerikanische Flugabwehrsysteme des Typs Patriot sind nach ukrainischen Angaben in der Lage, von Russland eingesetzte ballistische Raketen abzuwehren.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren mit massiver westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Am Mittwoch wollen Trump und Selenskyj in Ankara beraten./ast/DP/jha

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