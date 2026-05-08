DAX24.339 -1,3%Est505.912 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,05 +0,9%Nas26.247 +1,7%Bitcoin68.863 +0,6%Euro1,1785 ±0,0%Öl101,3 -2,0%Gold4.715 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Intel 855681 Allianz 840400 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 Tempus AI A40EDP
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen auch Freitag in Rekordlaune -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
Anthropic vs. OpenAI: Welche Aktie gewinnt das Rennen um den gigantischen Milliarden-IPO? Anthropic vs. OpenAI: Welche Aktie gewinnt das Rennen um den gigantischen Milliarden-IPO?
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Selenskyj kritisiert russische Missachtung der Feuerpause

10.05.26 20:03 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Trotz einer aktuell geltenden Feuerpause setzen russische Truppen nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Angriffe "in den für sie entscheidenden Richtungen" fort. In seiner abendlichen Videoansprache sagte Selenskyj, dass Russland in den vergangenen 24 Stunden rund 150 Angriffsaktionen gestartet habe. "Das heißt, an der Front hält sich die russische Armee nicht an die Waffenruhe und versucht es auch nicht besonders."

Auch das russische Militär wirft der Gegenseite fortwährende Provokationen und Angriffe vor. Unter anderem sollen in Belgorod vier Menschen durch nicht näher beschriebene ukrainische Angriffe verletzt worden sein. Eine unabhängige Überprüfung dieser mutmaßlichen Verstöße war nicht möglich.

Nach Vermittlung von US-Präsident Donald Trump hatten sich Russland und die Ukraine auf eine dreitägige Feuerpause aus Anlass der Feierlichkeiten in Russland zum Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg geeinigt. Die Vereinbarung gilt bis inklusive Montag. Sollte Russland dann beschließen, "zu einem umfassenden Krieg zurückzukehren", werde die Ukraine umgehend reagieren und in gleicher Weise antworten.

Selenskyj bestätigte den von den USA vermittelten Austausch von jeweils 1.000 Kriegsgefangenen mit Russland. "Der Gefangenenaustausch

- 1.000 gegen 1.000 - wird vorbereitet und soll stattfinden", sagte

Selenskyj. Die russische Seite habe bereits eine Liste mit den Namen erhalten. Am Vorabend hatte Kremlchef Wladimir Putin behauptet, von Kiew noch keine Antwort auf den erwarteten Austausch erhalten zu haben./cha/DP/men