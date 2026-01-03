DAX25.289 +0,5%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 -1,4%Nas22.844 -1,3%Bitcoin57.404 -0,2%Euro1,1799 -0,1%Öl70,82 -0,2%Gold5.196 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Allianz 840400 freenet A0Z2ZZ DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Gerresheimer A0LD6E Microsoft 870747 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX letztlich moderat im Plus -- Dow stabil -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin, D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, DroneShield, Salesforce im Fokus
Top News
Warum sich der Euro zum US-Dollar behaupten kann Warum sich der Euro zum US-Dollar behaupten kann
Rolls-Royce-Aktie stellt Performance von NVIDIA in den Schatten: Rekordhoch nach erhöhten Mittelfristzielen Rolls-Royce-Aktie stellt Performance von NVIDIA in den Schatten: Rekordhoch nach erhöhten Mittelfristzielen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Selenskyj: Nächste Verhandlungsrunde in Abu Dhabi

26.02.26 21:03 Uhr

KIEW/GENF (dpa-AFX) - Die nächste Runde der US-vermittelten Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland wird Angaben aus Kiew zufolge Anfang März in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten erwartet. "Es ist notwendig, alles, was für echte Sicherheitsgarantien erreicht wurde, zu finalisieren und ein Treffen der Staatschefs vorzubereiten", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft. Ein solches Gipfeltreffen könne helfen, "Schlüsselfragen" zu lösen. "Wenn es um Russland geht, um ein so personalisiertes Regime, dann noch mehr als in anderen Ländern", hob Selenskyj hervor.

Wer­bung

Zuvor hatten in der Schweiz Gespräche zwischen einer ukrainischen und einer US-amerikanischen Delegation zur Vorbereitung eines neuen dreiseitigen Treffens mit Russland stattgefunden. Selenskyj habe dabei mehrfach mit den ukrainischen Unterhändlern Rustem Umjerow und David Arachamija, sowie den US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner gesprochen.

Selenskyj: Putin nicht bereit für Frieden

Selenskyj erneuerte den Vorwurf, dass Moskau nicht bereit zu einem Friedensschluss sei. Der russische Präsident Wladimir Putin stoppe seine "Kriegsmaschine" nicht. "Im Gegenteil, er bereitet sich darauf vor, weiter zu kämpfen, und die Welt muss bereit sein, Druck auf Russland auszuüben, damit sich dies ändert", sagte der Ukrainer. Das Rezept seien Sanktionen gegen russisches Energieexporte und Banken.

Die Ukraine wehrt sich seit etwas über vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Washington drängt die beiden Kriegsparteien seit längerem zu einem schnellen Friedensschluss./ast/DP/he