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Selenskyj: Putin ist der 'Patient Null' der Kriegstreiberei

NEW YORK (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Weltgemeinschaft zu einer Eindämmung Russlands aufgerufen. In der UN-Generaldebatte in New York beschrieb er nicht nur die Last, die sein Land in mehr als viereinhalb Jahren des Moskauer Angriffskriegs tragen müsse. Russland unter Kremlchef Wladimir Putin bedrohe auch die Republik Moldau, Polen und die baltischen Staaten, warnte Selenskyj.

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Moskau respektiere die Selbstständigkeit der Staaten im Südkaukasus und in Zentralasien nicht. Syrien und Länder in Afrika hätten leidvolle Erfahrungen mit russischer Brutalität gemacht. Nordkorea habe seine Militärtechnik in Kooperation mit Russland weiterentwickelt und werde zu einer größeren Gefahr für seine asiatischen Nachbarn, sagte er.

Selenskyj belegte Putin mit einem medizinischen Fachbegriff: "Er ist der Patient Null, von dem die Idee des Krieges sich immer weiter verbreitet." Durch ihn werde die Welt für alle anderen gefährlicher. "Deshalb muss der Patient Null gestoppt werden, man muss ihm den Raum nehmen, zu handeln und das Böse zu verbreiten."

Selenskyj: Ukraine wird ein Lieferant von Sicherheit

Selenskyj sagte, dass sein Land auf Hilfe angewiesen sei und vor allem dringend Flugabwehrwaffen brauche. Zugleich beschrieb er die Fortschritte der Ukraine bei Drohnentechnik, die nun mit Partnern geteilt würden. "Es geht nicht einfach darum, Drohnen zu verkaufen. Es geht um Kooperation mit anderen Ländern, um ein modernes integriertes Verteidigungssystem gegen die Drohnengefahr in die Luft, zu Wasser und an Land zu schaffen."

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Genauso kooperiere Kiew mit internationalen Partnern bei der Entwicklung einer Raketenabwehr im Projekt Freyja. Die Ukraine werde trotz des Krieges zu einem Lieferanten von Sicherheit./fko/DP/nas

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