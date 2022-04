Selenskyj: Russische Truppen haben Offensive begonnen

KIEW (dpa-AFX) - Russland hat nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Montag den erwarteten Großangriff im Osten der Ukraine gestartet. "Wir können jetzt feststellen, dass die russischen Truppen die Schlacht um den Donbass begonnen haben, auf die sie sich seit langem vorbereitet haben", sagte Selensky am Abend in einer neuen Videobotschaft. "Ein sehr großer Teil der gesamten russischen Armee ist nun für diese Offensive konzentriert."

Die Ukraine werde sich dem entgegenstellen. "Ganz gleich, wie viele russische Truppen dorthin getrieben werden: Wir werden kämpfen", versicherte Selenskyj. Man werde sich verteidigen und nichts aufgeben. Zuvor hatte bereits der ukrainische Generalstab von "Anzeichen" einer Offensive gesprochen. Von russischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung./wo/DP/zb