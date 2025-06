Selenskyj sieht Erfolge gegen russische Offensive bei Sumy

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht erneut von Erfolgen seiner Armee gegen die russische Offensive im nordöstlichen Gebiet Sumy. "Wir sind dabei, die Position zu begradigen. Wichtig ist, dass es dort 53.000 Russen gibt", sagte Selenskyj nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax Ukraina in Kiew. "Die Kämpfe dort finden entlang der Grenze statt. Sie müssen verstehen, dass der Feind dort aufgehalten wird."

Seiner Darstellung nach sind russische Truppen erst sieben Kilometer über die Grenze vorgedrungen. Schon vor Tagen hatte er davon gesprochen, dass die Offensive gestoppt werde und ukrainische Truppen sogar Terrain zurückerobert hätten. Ukrainische Militärblogs sehen dafür keine Anhaltspunkte. Auf ihren Karten greifen die Russen weiter an.

Russland will in der Region Sumy eine Pufferzone zum Schutz seines Staatsgebietes vor Angriffen erobern.

Selenskyj: Kein russischer Vorstoß nach Dnipropetrowsk

Selenskyj äußerte sich den Angaben nach bereits am Freitag vor Journalisten, die Zitate wurden aber erst heute veröffentlicht. In der Ostukraine versuche die russische Armee, aus Donezk mit kleinen Stoßtrupps in das bislang nicht von Bodenkämpfen betroffene Gebiet Dnipropetrowsk vorzudringen, sagte der Präsident.

Er stellte aber fest: "Im Moment gibt es keinen Vorstoß in die Region Dnipro." Der ukrainische Militärblog DeepState verzeichnete an der Stelle einen erfolgreichen Gegenangriff der Ukrainer./fko/DP/he