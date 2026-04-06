DAX24.796 -1,3%Est506.054 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 -2,2%Nas26.894 -0,7%Bitcoin56.849 -1,0%Euro1,1596 -0,3%Öl97,89 +2,0%Gold4.439 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Marvell Technology A3CNLD Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt deutlich unter 25.000 Punkten -- Dow in Rot -- JPMorgan schraubt ASML-Kursziel nach oben -- Infineon, Intel, SpaceX, GameStop, Amazon, Sivers Semiconductors, Palo Alto, Marvell im Fokus
Top News
Ist die Kursrally der Infineon-Aktie jetzt vorbei? - und warum steigt Intel? Ist die Kursrally der Infineon-Aktie jetzt vorbei? - und warum steigt Intel?
Marvell-Aktie kräftig im Plus: Neue Rekorde in Sicht - NVIDIA-Kommentar wirkt weiter nach Marvell-Aktie kräftig im Plus: Neue Rekorde in Sicht - NVIDIA-Kommentar wirkt weiter nach
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Selenskyj sieht sich wegen Iran-Krieg in der Warteschlange

03.06.26 19:26 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das lange Warten auf die Anreise von US-Unterhändlern nach Kiew bedauert. "Leider stehen wir heute nicht im Mittelpunkt", sagte der Staatschef bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Für die USA sei der Ende Februar gestartete Iran-Krieg das Thema Nummer eins und die Ukraine komme erst danach. "Bedauerlicherweise stehen wir in der Warteschlange dieser Kriege", stellte er fest. Dennoch sei er weiter der Meinung, dass die USA die stärkste Kraft seien, um Russland zu einem Ende des Krieges gegen die Ukraine zu bewegen.

Selenskyj hatte bereits für Mitte April eine Reise des US-Sondergesandten Steve Witkoff und des Schwiegersohns von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, zu Gesprächen in die Ukraine angekündigt. Die USA versuchen seit längerem vergeblich, einen Friedensschluss zwischen Moskau und Kiew für ein Ende des seit 2022 währenden Krieges zu vermitteln./ast/DP/he