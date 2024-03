Selenskyj: Situation an der Front besser als vor drei Monaten

PARIS (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich optimistisch zur Situation an der Front geäußert. "Die Lage ist viel besser als in den vergangenen drei Monaten", sagte er am Montag dem französischen Sender BFMTV. Er räumte zwar ein, dass die Armee Schwierigkeiten gehabt habe "wegen des Mangels an Artilleriemunition, der Luftblockade, der russischen Langstreckenwaffen und der hohen Dichte an russischen Drohnen". Allerdings sei Russland nun gestoppt worden und verliere eine große Zahl an Streitkräften. Selenskyj betonte allerdings, dass diese Feststellung schon in einer Woche oder einem Monat nicht mehr zutreffen könnte, wenn die ukrainische Armee nicht ausreichend unterstützt werde. Derzeit würden drei Befestigungslinien mit einer Länge von über 1000 Kilometern gebaut./rew/DP/jha