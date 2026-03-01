DAX23.765 -3,5%Est505.783 -3,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 +2,2%Nas22.749 +0,4%Bitcoin57.442 -2,4%Euro1,1605 -0,7%Öl82,47 +5,6%Gold5.279 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX unter 24.000 Punkten -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Plug Power macht mehr Umsatz -- NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, DroneShield, SMA Solar, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
Top News
Nahostkrieg: USA und Israel geben Gründe für Krieg gegen den Iran Nahostkrieg: USA und Israel geben Gründe für Krieg gegen den Iran
NVIDIA setzt auf Photonik für die KI-Zukunft! NVIDIA setzt auf Photonik für die KI-Zukunft!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Selenskyj sorgt sich um Nachschub für Ukraine

03.03.26 10:26 Uhr

ROM (dpa-AFX) - Angesichts der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran befürchtet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Probleme für sein eigenes Land im Krieg gegen Russland. "Es könnte schwierig werden, Raketen und Waffen für die Verteidigung unseres Luftraums zu beschaffen", sagte Selenskyj der italienischen Tageszeitung "Corriere della Sera". "Die Amerikaner und ihre Verbündeten im Nahen Osten könnten diese zur Verteidigung benötigen, zum Beispiel Anti-Patriot-Raketen."

Wer­bung

Der ukrainische Präsident verwies auf Erfahrungen während der Angriffe der USA und Israels auf den Iran im Juni vergangenen Jahres. Damals habe sich die Lieferung von Raketen an sein Land verzögert. "Heute ist das noch nicht geschehen, aber ich befürchte, dass es sich wiederholen könnte." Zugleich äußerte er die Hoffnung, dass es "nicht zu einem langen Krieg" komme. Die Ukraine verteidigt sich bereits seit mehr als vier Jahren gegen einen Angriffskrieg aus dem Nachbarland Russland.

Grundsätzlich unterstützte Selenskyj das Vorgehen gegen den Iran, weil das Land zu den Unterstützern Russlands gehöre. "Ich halte es für eine gute Entscheidung, iranische Militärziele anzugreifen. Die Iraner produzieren eine Menge Waffen für Russland, insbesondere Drohnen und Raketen." Dies könnten sie jetzt wohl nicht mehr tun. Selenskyj fügte hinzu: "Ich hoffe, dass die Iran-Krise eine begrenzte Operation bleibt. Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie blutig so etwas werden kann."/cs/DP/zb