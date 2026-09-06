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Selenskyj spricht in Kiew mit US-Unterhändlern

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in Kiew sein Gespräch mit den US-Vermittlern Steve Witkoff und Jared Kushner begonnen. Das teilte Selenskyj auf dem Portal X mit. Ein kurzes Video zeigte, wie er die US-Unterhändler auf dem Platz vor der mittelalterlichen Sophienkathedrale begrüßt.

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Für den Sondergesandten Witkoff und Kushner, den Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, ist es auf ihrer Vermittlungsmission der erste Besuch in Kiew. Am Vortag hatten sie in Moskau mit Kremlchef Wladimir Putin gesprochen, um Möglichkeiten für ein Ende des seit viereinhalb Jahren dauernden Krieges auszuloten. Witkoff hat Russland seit der Rückkehr von Trump ins Weiße Haus 2025 bereits mehrfach besucht.

Russland führt seit 2022 einen zerstörerischen Angriffskrieg gegen das Nachbarland./fko/DP/zb

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