Selenskyj spricht mit USA über Verhandlungen mit Russland

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für Ende der Woche Gespräche mit US-Vertretern über mögliche Verhandlungen mit Russland für eine Beendigung des Krieges angekündigt. Selenskyj sagte in Kiew, dass er am Montag mit dem US-Sondergesandten Keith Kellogg über das Thema spreche. Ende der Woche sollten dann die ukrainischen und US-amerikanischen Verhandlungsgruppen zusammenkommen, um eventuelle Gespräche mit der russischen Seite zu erörtern, sagte er der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine zufolge.

Selenskyj hatte immer wieder auch ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gefordert. Der Kremlchef allerdings erklärte wiederholt, dass solch eine Zusammenkunft von Arbeitsgruppen ausreichend vorbereitet sein müsse.

Russland bietet bilaterales Treffen an - aber nicht auf höchster Ebene

Nach Selenskyjs Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus am Montag vor einer Woche hatte Putin in Moskau erklären lassen, dass Russland bereit sei, die bilateralen Kontakte bei den Verhandlungen mit der Ukraine auf eine höhere Ebene zu stellen. Das könnten etwa die Außenminister sein. Dagegen ging Trump nach einem Telefonat mit Putin davon aus, dass der Kremlchef sich persönlich mit Selenskyj treffen werde.

Außenminister Sergej Lawrow sagte zuletzt, dass sich Moskau und Kiew erst einigen müssten auf einen Frieden. Dann könnte ein Treffen der Präsidenten zum Abschluss eine Vereinbarung besiegeln. Zwar haben Russen und Ukrainer nach Trumps Amtsantritt erstmals seit 2022 in diesem Jahr wieder ihre direkten Verhandlungen aufgenommen. Die in Istanbul getroffenen Vereinbarungen beschränkten sich aber bisher auf humanitäre Aspekte wie den Austausch von Kriegsgefangenen und Leichen getöteter Soldaten sowie die Rückkehr von ukrainischen Kindern zu ihren Angehörigen.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg.