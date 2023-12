Selenskyj spricht nach Angriffen von mehr als 100 russischen Raketen

KIEW (dpa-AFX) - Russland hat bei den jüngsten Angriffen auf die Ukraine nach Angaben aus Kiew eine beispiellose Anzahl Raketen eingesetzt. "Etwa 110 Raketen wurden gestartet, der größte Teil davon abgeschossen", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitagmorgen in seinem Telegram-Kanal. Die bisher höchste offiziell gemeldete Zahl russischer Raketen, die an einem Tag auf die Ukraine abgefeuert worden waren, lag bei über 90.

Laut Selenskyj sind die Schäden im zivilen Bereich groß, eine Entbindungsstation, Bildungseinrichtungen, ein Einkaufszentrum und viele private Wohnhäuser seinen getroffen worden, teilte er mit. Die Aussagen unterlegte er mit einem Video, das unter anderem ein völlig zerstörtes Einkaufszentrum zeigte.

"Heute hat Russland mit fast allem geschossen, was es in seinem Arsenal hat - mit Kinschal, S-300, Marschflugkörpern, Drohnen. Strategische Bomber haben Ch-101/Ch-505 (russische Marschflugkörper) abgefeuert", schrieb Selenskyj. Er sprach von einem terroristischen Akt, versicherte aber zugleich, dass die Ukraine darauf antworten werde. Russland werde seinen Angriffskrieg verlieren; und die Ukraine werde alles dafür tun, ihre eigene Sicherheit zu garantieren.

Russland hat vor mehr als 22 Monaten den Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Regelmäßig beschießt das russische Militär dabei auch zivile Einrichtungen hinter der Front, um die Widerstandskraft der Ukrainer zu brechen./bal/DP/mis