Selenskyj telefoniert mit Trump zu weiteren Gesprächen

25.02.26 22:06 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat mit US-Präsident Donald Trump über die nächsten Verhandlungen für ein Ende des russischen Angriffskriegs gesprochen. Bei dem Telefongespräch seien auch Unterhändler Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn, Jared Kushner, anwesend gewesen, teilte Selenskyj am Abend auf seiner Internetseite mit. Demnach dankte Selenskyj für die US-Vermittlung. An diesem Donnerstag sind ihm zufolge Gespräche zwischen den USA und der Ukraine in Genf geplant.

Selenskyj wies in dem Gespräch darauf hin, dass dieser Winter infolge der russischen Angriffe der schwierigste für die Ukraine gewesen sei.

Er sagte auch, dass es bei dem Gespräch um die Vorbereitung des nächsten Treffens mit den Russen und Amerikanern Anfang März gegangen sei. Bestätigt ist der Termin von russischer Seite nicht. Selenskyj äußerte zudem erneut die Hoffnung, dass es zu einem Treffen auf Präsidentenebene komme. Trump unterstützte das.

Das Weiße Haus bestätigte das Telefonat, nannte aber zunächst keine Inhalte./mau/DP/he