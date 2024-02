Selenskyj trifft Scholz und Macron

BERLIN/PARIS/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Freitag zum zweiten Mal seit dem russischen Angriff auf sein Land zu einem offiziellen Besuch nach Deutschland kommen und in Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) treffen. Es wird erwartet, dass die beiden ein Abkommen mit langfristigen Sicherheitszusagen Deutschlands an die Ukraine unterzeichnen.

Selenskyj wird auch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen und dann nach Paris weiterreisen, wo er den französischen Präsidenten Emmanuel Macron trifft. Der will ebenfalls ein bilaterales Sicherheitsabkommen mit ihm abschließen. Diese Vereinbarungen gehen auf einen Beschluss der Staats- und Regierungschefs der Nato bei ihrem Gipfeltreffen im litauischen Vilnius im vergangenen Juli zurück. Großbritannien hat mit einem Abkommen für einen zehnjährigen Zeitraum bereits den Anfang gemacht. Die anderen Nato-Staaten sollen nun nach und nach mit ihren Zusagen folgen.

Am Samstag wird Selenskyj bei der Münchner Sicherheitskonferenz auftreten. Geplant sind dort weitere bilaterale Treffen zum Beispiel mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Der ukrainische Präsident hatte das wichtigste Politiker- und Expertentreffen zur Sicherheitspolitik im vergangenen Jahr per Videoansprache eröffnet. Jetzt nimmt er erstmals seit der russischen Invasion vor fast genau zwei Jahren persönlich teil.

Im Mai vergangenen Jahres war Selenskyj zu seinem ersten Besuch seit dem russischen Angriff in Deutschland. Zusätzlich hatte er im vergangenen Dezember auf einer Europareise einen kurzen Zwischenstopp in Wiesbaden gemacht, um die dort stationierten US-Streitkräfte zu besuchen./mfi/DP/he