Selenskyj überraschend in Oslo

OSLO (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist überraschend zu einem erneuten Besuch in Skandinavien eingetroffen. Nach seinem Besuch in der US-Hauptstadt Washington landete sein Flugzeug am Mittwochmorgen in Oslo, wie Live-Aufnahmen norwegischer Medien zeigten. In der norwegischen Hauptstadt war im Laufe des Tages ein Treffen der nordischen Staats- und Regierungschefs geplant, an dem nun auch Selenskyj teilnehmen wird.

Bei dem Gipfel wurden am Mittwoch der finnische Präsident Sauli Niinistö sowie die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten aus Norwegen, Schweden, Dänemark und Island erwartet. Dabei sollte es in erster Linie um die nordische Zusammenarbeit in Verteidigungs- und Sicherheitsfragen gehen. Auch bilaterale Treffen mit Selenskyj waren in dem Zuge geplant, bei denen unter anderem über weitere Unterstützung für die Ukraine gesprochen werden dürfte. Nach Angaben des norwegischen Königshauses war auch eine Audienz bei König Harald V. im Osloer Königsschloss angesetzt.

Die Nordländer haben die Ukraine bei ihrer Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg immer wieder mit militärischer Ausrüstung und Hilfspaketen unterstützt. Selenskyj war unter anderem im August nach Kopenhagen gereist, um Dänemark für seine langanhaltende Unterstützung und Zusagen zur Lieferung von F-16-Kampfjets zu danken.

Die versammelten Spitzen der nordischen Länder hatte er zuletzt bei einem nordisch-ukrainischen Gipfel in Helsinki im Mai getroffen. Nach Angaben des finnischen Präsidentenbüros stellt der Osloer Gipfel nun eine Fortsetzung dieses Formats dar. Norwegischen Medien zufolge ist es Selenskyjs erster Besuch in Norwegen./trs/DP/mis