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Selenskyj: Ukraine lehnt neutralen Status ab

KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine lehnt einen neutralen Status und damit eine der Hauptforderungen Russlands zur Beendigung des Krieges weiter ab. "Wenn (der russische Präsident Wladimir) Putin davon ausgeht, dass die Neutralität der Ukraine festgeschrieben wird, dann wird dies nicht geschehen", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj laut der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine. Eine erforderliche Verfassungsänderung lehnte er ab.

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Russland strebt einen neutralen Status des Nachbarlandes und dabei einen Verzicht auf den in der ukrainischen Verfassung verankerten Nato-Beitritt an. Selenskyj sagte weiter, weil sein Land bisher nicht in der Nato sei, habe es keine langfristigen Sicherheitsgarantien.

Selenskyj zufolge wurde ein Nato-Beitritt seines Landes im Austausch für einen ukrainischen Rückzug aus den noch gehaltenen Teilen der ostukrainischen Region Donbass ins Spiel gebracht. Demnach hatten US-amerikanische Unterhändler Kiew diese Option angeboten. Selenskyj lehnt jedoch eine Preisgabe ukrainischer Gebiete weiter strikt ab. Der Kreml besteht auf einem kompletten ukrainischen Abzug aus den als Donbass bezeichneten Regionen Donezk und Luhansk im Osten des Landes.

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 mit westlicher Unterstützung gegen eine großangelegte russische Invasion. Moskau begann den Krieg auch, um einen Nato-Beitritt des Nachbarn zu verhindern, und fordert einen neutralen Status für die Ukraine. Zuletzt hatte eine von den USA vermittelte Wiederaufnahme direkter Gespräche zwischen Russen und Ukrainern Hoffnungen auf ein baldiges Kriegsende geweckt. An einer nächsten Gesprächsrunde sollen auch europäische Vertreter teilnehmen./ast/DP/he

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