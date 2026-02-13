Selenskyj: Ukraine weiterhin an Taurus interessiert

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das anhaltende Interesse seines Landes an Marschflugkörpern des Typs Taurus aus Deutschland bestätigt. Auf die Frage, ob die Ukraine die 500 Kilometer weit reichenden Marschflugkörper bei ihrer Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg brauche, sagte er "ja". Eine Entscheidung darüber sei aber bislang nicht gefallen.

Kiew hatte Berlin bereits vor einigen Jahren um die Lieferung von Taurus gebeten. Der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz lehnte dies ab, auch weil er eine weitere Eskalation des Kriegs befürchtete. Sein späterer Nachfolger Friedrich Merz hatte die Lieferung hingegen nicht ausschließen wollen.

Russland führt seit vier Jahren Krieg gegen die Ukraine. Systematisch beschießt Moskau dabei auch das Hinterland des Nachbarn mit Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen. Kiew wiederum fordert die Taurus-Raketen, um strategisch wichtige Militärobjekte im russischen Hinterland angreifen zu können./bal/DP/zb