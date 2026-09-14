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Selenskyj: Ukraine zu Deeskalation bereit

KIEW (dpa-AFX) - Nach der überraschenden Ankündigung von US-Präsident Donald Trump über eine Feuerpause zwischen der Ukraine und Russland bei ihren gegenseitigen Angriffen auf Energieanlagen hat der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj in diesem Zusammenhang von einem "nachdrücklichen Vorschlag" gesprochen. Die Ukraine sei allerdings bereit, diese Deeskalation zu unterstützen, wenn Russland seine Angriffe auf kritische Infrastruktur in der Ukraine einstelle, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.

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Die Ukraine erkenne, dass Moskau nach den Gegenangriffen auf die russische Kriegswirtschaft unter Druck stehe. "Und bislang hat noch niemand einen echten Willen Russlands erkannt, den Krieg zu beenden", bekräftigte er seine Zweifel an Russlands Bereitschaft zu einem baldigen Kriegsende.

Sollte es den USA jedoch gelingen, den Krieg "aufrichtig und langfristig" zu beenden, so werde die Ukraine ihre eigenen Schritte zur Deeskalation unternehmen. "Frieden ist notwendig", sagte er. "Energieversorgung, Nahrungsmittelwege, kritische Infrastruktur - all dies muss bei den Verhandlungen über die Einstellung der Angriffe berücksichtigt werden." Nunmehr erwarte Kiew konkrete Vorschläge von allen Partnern.

US-Präsident Trump hatte erklärt, Russland und die Ukraine wollten auf Angriffe auf gegnerische Energieanlagen verzichten. Das teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit, ohne weitere Details zu nennen. Moskau hat bisher nicht auf diese Ankündigung reagiert./cha/DP/jha

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