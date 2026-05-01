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Selenskyj: Verbündete sehen Ukraine im Krieg gestärkt

22.05.26 19:16 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Deutschland, Großbritannien und Frankreich sehen die Ukraine nach Angaben ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach den jüngsten Angriffen Kiews auf russische Ziele in einer deutlichen stärkeren Position. Das teilte Selenskyj in den sozialen Netzwerken nach einer Videoschalte mit Kanzler Friedrich Merz (CDU), dem britischen Premier Keir Starmer und mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit. Es sei um die Frage gegangen, wie die Friedensdiplomatie neuen Schwung bekomme und Europa daran beteiligt werden könne, sagte Selenskyj.

"Alle Partner stellen fest, dass die Position der Ukraine deutlich gestärkt ist - sowohl auf dem Schlachtfeld als auch bei unseren Langstrecken-Operationen." Damit meint er vor allem die Schläge mit Langstrecken-Drohnen, die Ziele tief im russischen Hinterland treffen, darunter Anlagen der russischen Ölindustrie, die für Moskaus Kriegsfinanzierung wichtig sind. Selenskyj präsentiert dazu in den sozialen Netzwerken auch immer wieder stolz Videos brennender Anlagen. Russland betont, dass die Lage unter Kontrolle sei.

Vereinbart sei, dass sich die nationalen Sicherheitsberater in naher Zukunft treffen, sagte Selenskyj. Er habe die Staats- und Regierungschefs auch über die russischen Pläne informiert - in Bezug auf die Ukraine, Belarus und andere Richtungen in Europa, teilte der ukrainische Präsident weiter mit. Details nannte er nicht. "Unsere Teams werden auf Geheimdienstebene detailliertere verfügbare Informationen austauschen", sagte Selenskyj. "Wir tun alles, um echten Frieden zu gewährleisten."

Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg./mau/DP/he