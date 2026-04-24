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Selenskyj vereinbart Rüstungskooperation mit Aserbaidschan

25.04.26 18:57 Uhr

BAKU (dpa-AFX) - Die Ukraine und Aserbaidschan haben bei einem Besuch von Präsident Wolodymyr Selenskyj in Baku eine engere militärtechnische Zusammenarbeit vereinbart. Sechs Dokumente seien unterzeichnet worden, teilte Selenskyj nach einem Treffen mit dem aserbaidschanischen Staatschef Ilham Aliyev auf dem Portal X mit. "Der Schlüssel liegt im Rüstungskomplex - wir werden unsere Zusammenarbeit ausbauen und vertiefen", schrieb er.

Details nannte Selenskyj nicht. Er traf aber zu Beginn des Besuchs mit seinen Spezialisten zusammen, die auch in Aserbaidschan die ukrainische Erfahrung im Drohnenkrieg vorstellten. Gestützt auf Erfolge bei der Abwehr russischer oder iranischer Drohnen hat Selenskyj bereits militärische Kooperationen mit mehreren Staaten am Persischen Golf und Nahen Osten vereinbart, die vom Iran beschossen worden sind.

Das von Aliyev autoritär beherrschte Aserbaidschan hat die Ukraine im russischen Angriffskrieg immer unterstützt und ist ein wichtiger Öllieferant. Bislang macht das jährliche Handelsvolumen etwa 500 Millionen US-Dollar (425 Millionen Euro) aus. Aliyev sagte, es solle weiter steigen. Gestützt auf seinen Ölreichtum, tritt Aserbaidschan am Kaspischen Meer als eine von wenigen früheren Sowjetrepubliken selbstbewusst gegenüber der früheren Vormacht Moskau auf./fko/DP/he