Selenskyj verlangt von neuem Armeechef mehr Offensive

22.07.26 13:46 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Der neue ukrainische Armeechef Mychajlo Drapatyj hat nach eigenen Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj "klare Aufgaben" gestellt bekommen. "Die Offensivhandlungen in allen Bereichen fortsetzen und verstärken", schrieb Drapatyj auf seiner Facebookseite. Dazu gehören demnach auch neue Operationen im russischen Hinterland und ein Ausbau der Streitkräfte in technologischer Hinsicht.

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Drapatyj dankte Selenskyj für die Ernennung von Ihor Skybjuk zum Chef des Generalstabs. Er kenne Skybjuk bereits seit 2022. "Vor uns liegt eine schwierige Arbeit, daher gehen wir ohne vollmundige Versprechungen vor", schrieb der Generalmajor. Für Entscheidungen werde Verantwortung übernommen, und den Soldaten an der Front werde mit Respekt begegnet.

Vor dem Hintergrund von Straßenprotesten gegen den bisherigen Armeechef Olexander Syrskyj hat Selenskyj Syrskyj durch Drapatyj ersetzt. Der 17 Jahre jüngere Generalmajor soll modernere Methoden der Kriegs- und Menschenführung anwenden. Unter Syrskyj verlor Kiew zuletzt weitgehend die Kontrolle über die wichtige Stadt Kostjantyniwka im ostukrainischen Gebiet Donezk.

Seit dem russischen Einmarsch vom Februar 2022 ist dies bereits der zweite Wechsel an der ukrainischen Armeespitze./ast/DP/jha