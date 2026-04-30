DAX24.292 +1,4%Est505.882 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6700 -0,1%Nas25.114 +0,9%Bitcoin66.810 +2,7%Euro1,1722 -0,1%Öl108,5 -4,9%Gold4.610 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Apple 865985 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- Apple meldet starke Zahlen -- Reddit, Rivian, VW, RTL, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Nach Rekordjagd an der Wall Street: US-Börsen gehen uneinheitlich ins Wochenende Nach Rekordjagd an der Wall Street: US-Börsen gehen uneinheitlich ins Wochenende
Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Selenskyj verspricht stärkere Flugabwehr für Odessa und Dnipro

01.05.26 20:52 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Nach harten russischen Luftangriffen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj für die Großstädte Odessa und Dnipro eine Stärkung der Flugabwehr in Aussicht gestellt. "Für Dnipro gibt es zusätzliche Radare, elektronische Störsysteme, zusätzliche Mannschaften", sagte der Staatschef in einer Videoansprache. Auch für Odessa gebe es Lösungen und die Abschussquote steige bereits. "Doch muss sie noch höher sein", gab Selenskyj als Ziel vor. Das russische Militär versuche mit häufigen und intensiven Angriffen die ukrainische Flugabwehr zu überwinden.

Die südostukrainische Industriestadt Dnipro wurde insbesondere vergangene Woche mit Raketen und Drohnen unterschiedlichen Typs angegriffen. Der Großraum um die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer wird regelmäßig von russischen Kampfdrohnen attackiert.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Veraltete Flugabwehrsysteme des osteuropäischen Landes wurden seitdem insbesondere mit deutscher Hilfe durch moderne westliche ersetzt./ast/DP/he