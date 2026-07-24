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Selenskyj warnt Ukrainer vor neuem russischen Raketenschlag

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ukrainische Bevölkerung vor einem neuen massiven russischen Raketenschlag gewarnt. "Dieser Schlag kann bereits heute stattfinden. Nach vorläufigen Informationen soll er innerhalb der nächsten 48 Stunden erfolgen", sagte der Staatschef in einer am Abend veröffentlichten Videoansprache. Er forderte die Ukrainer auf, Luftalarme nicht zu ignorieren. Erst am Mittag tötete ein russischer Raketenschlag - laut Selenskyj auf eine Waffenausstellung - westlich von Kiew 10 Menschen und verletzte rund 100.

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Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion./ast/DP/he