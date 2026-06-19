DAX24.986 -0,2%Est506.293 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9800 -2,0%Nas26.518 +1,9%Bitcoin55.605 +0,8%Euro1,1475 ±0,0%Öl80,57 +1,7%Gold4.157 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BMW 519000 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfall: DAX geht unter 25.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street bleibt am Freitag geschlossen -- SpaceX mit Milliardenanleihe -- Rheinmetall, Lufthansa, ASML, Infineon, AIXTRON im Fokus
Top News
Schwankungen im Griff? Volatilitäts-Targeting macht ETFs beweglicher Schwankungen im Griff? Volatilitäts-Targeting macht ETFs beweglicher
Iran droht mit weiterer Eskalation: Straße von Hormus soll erneut gesperrt werden Iran droht mit weiterer Eskalation: Straße von Hormus soll erneut gesperrt werden
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Selenskyj warnt vor massiven russischen Angriffen

20.06.26 20:21 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Landsleute vor neuen massiven Angriffen der russischen Streitkräfte gewarnt. Angesichts der bereits registrierten Angriffe auf die Städte Dnipro und Saporischschja bereite sich Russland auf neue Attacken in der Nacht vor, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Bitte passt gut auf euch auf."

"Die Russen stellen den Krieg nicht ein, obwohl alle diesbezüglichen Vorschläge konkrete Formate und realistische Möglichkeiten darstellen", sagte er. "Alles liegt ihnen schon lange auf dem Tisch." Kremlchef Wladimir Putin müsse sich nur für Diplomatie und einen normalen Frieden entscheiden. Der Vorschlag Kiews für ein Treffen an Putin für ein direktes und ehrliches Gespräch im Format Ukraine-Russland mit Unterstützung der Partner der Ukraine bleibe weiterhin gültig.

Selenskyj warnte zugleich Russlands Verbündeten Belarus vor einer weiteren Beteiligung an Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine. Dies könne "gefährliche Folgen" haben. In Belarus seien entlang der Grenze mindestens vier Relaisstationen aufgebaut worden, mit denen Russland seine Drohnenangriffe gegen die Ukraine leite. "Belarus hat Zeit, diese Ausrüstung zu demontieren."/cha/DP/zb