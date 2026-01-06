DAX25.183 +0,4%Est506.078 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4000 +3,7%Nas26.982 +0,2%Bitcoin62.830 -0,3%Euro1,1681 +0,3%Öl91,56 -1,9%Gold4.584 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Dell Technologies A2N6WP SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran wohl vor Einigung: DAX schwankt -- Wall Street freundlich -- Dell von KI-Boom beflügelt -- Siemens Energy, Super Micro, SpaceX, Eli Lilly, IBM, Eventim, DHL, Unusual Machines im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Freitagnachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Freitagnachmittag
So bauen Sie Vermögen mit Finanzrobotern auf So bauen Sie Vermögen mit Finanzrobotern auf
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Selenskyj warnt vor neuem schweren russischen Angriff

29.05.26 16:34 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor einem neuen schweren russischen Angriff gewarnt. Es gebe entsprechende Informationen über eine bevorstehende massive Attacke, schrieb er auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken. Erst am Wochenende hatte das russische Militär die Ukraine und insbesondere deren Hauptstadt Kiew mit einem Großangriff überzogen und dabei auch die neue Mittelstreckenrakete Oreschnik eingesetzt. Moskau selbst hatte weitere Angriffe auf Kiew angekündigt.

Laut Selenskyj zeugt die Zerstörungstaktik Russlands davon, dass Moskau weiter rein auf eine militärische Lösung des Konflikts setzt. In dem Zusammenhang rief er westliche Partner einmal mehr zur Lieferung von Flugabwehrwaffen, speziell gegen ballistische Raketen, auf.

Kiew erwartet weiteren Schritt Richtung EU

Selenskyj sprach auch mit dem österreichischen Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) über Russlands Vorbereitungen. Bei dem Telefonat sei es außerdem um die EU-Integration der Ukraine gegangen. "Wir erwarten, dass schon im Juni das erste Cluster eröffnet werden wird", schrieb Selenskyj bei Telegram. Das sei gerecht, die Ukrainer hätten es verdient, führte er aus. "Österreich unterstützt die Öffnung des Cluster im Rahmen des klar leistungsbasierten Prinzips. Insofern ist für uns auch klar, dass es keine Abkürzung oder Überholspur auf dem Weg in die EU gibt", sagte die außenpolitische Sprecherin von Stocker.

Der Prozess der Beitrittsverhandlungen ist in sechs Themenbereiche mit insgesamt 32 Abschnitten eingeteilt, die auch Cluster beziehungsweise Kapitel genannt werden. Eröffnet und geschlossen werden können sie nur durch einstimmige Entscheidungen der Mitgliedstaaten./bal/DP/stw