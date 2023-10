Selenskyj wirft Hamas Stolz auf Gräueltaten vor

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Angriff der Hamas auf Israel erneut verurteilt und den militanten Islamisten das Prahlen mit Gräueltaten vorgeworfen. "Niemand kann jemals vergessen, was die Terroristen in Israel getan haben", sagte Selenskyj am Montag in einer Videoansprache vor Parlamentariern aus den Nato-Mitgliedstaaten in Kopenhagen. Tausende Raketen seien gegen friedliche Städte eingesetzt worden, weder Männer noch Frauen oder Kinder seien verschont geblieben. "Die Terroristen selbst haben der Welt Aufnahmen ihrer Gräueltaten gegeben und waren stolz darauf."

Rund 300 Parlamentarier aus den 31 Nato-Staaten trafen sich von Freitag bis Montag in Kopenhagen, um über sicherheitspolitische Herausforderungen der Verteidigungsallianz zu sprechen. Dabei ging es in erster Linie um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Selenskyj zog einen Vergleich zwischen den Grausamkeiten in Israel und denjenigen, die die Ukraine bei der Verteidigung gegen Russlands Angriffskrieg erfahren hat, etwa in dem Kiewer Vorort Butscha. Es handle sich um dasselbe Böse, sagte er. "Der einzige Unterschied ist, dass es dort eine Terrororganisation ist, die Israel angegriffen hat, und hier ein Terrorstaat ist, der die Ukraine angegriffen hat." Der Iran könne dabei nicht sagen, dass er nichts damit zu tun habe - weder in der Ukraine noch in Israel.

Selenskyj rief Länder in aller Welt dazu auf, sich gemeinsam und aktiv für die Verteidigung von Menschenleben und für das Völkerrecht einzusetzen. "Wir dürfen dem Terror keine einzige Chance geben", sagte er. Das internationale Recht werde die einzige Kraft sein, die darüber entscheide, wie die Welt in Frieden leben werde. "Wir alle müssen unseren Kindern versprechen können, dass wir ihnen eine Welt hinterlassen werden, die nicht von dem Blut regiert wird, das vom Bösen vergossen wurde, sondern von der Freiheit, die vom Recht garantiert wird", sagte Selenskyj./trs/DP/ngu