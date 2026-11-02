DAX 25.981 +0,6%ESt50 6.176 +0,7%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,03 -2,3%Nas 25.213 -0,9%Bitcoin 68.847 -1,7%Euro 1,1193 -0,1%Öl 104,2 -11,4%Gold 3.942 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Selenskyj wirft Moskau 'hinterhältigen Terroranschlag' vor

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Luftangriff auf die Ortschaft Komyschuwacha nahe Saporischschja mit mindestens 26 Toten als "hinterhältigen Terroranschlag" verurteilt. "Die Russen beweisen immer wieder, dass sie die Ukraine hassen, alles, was es hier gibt", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Der Angriff erfolgte, als sich die noch in der frontnahen Ortschaft verbliebenen Menschen bei der Schule versammelten, um humanitäre Hilfsgüter zu empfangen. Helfer suchten auch am Abend in den Trümmern nach weiteren Opfern, da noch 27 Bewohner als vermisst galten.

Werbung

Selenskyj warf Moskau vor, nicht an einer friedlichen Lösung interessiert zu sein. "Wenn Russland wirklich eine Deeskalation gewollt hätte, dann wäre jetzt, nach Oleschky, der richtige Zeitpunkt gewesen, um die humanitären Maßnahmen fortzusetzen", sagte er. Bei Oleschky hatten sich die Kriegsparteien auf eine mehrtägige Feuerpause geeinigt, um die Evakuierung der Bewohner zu ermöglichen. "Aber Russland setzt die Morde fort."

In naher Zukunft rechne die Ukraine mit weiteren schweren Angriffen der russischen Militärs, die während der Zwischenwahlen in den USA "sozusagen von der Weltöffentlichkeit übersehen werden". Selenskyj forderte mehr Druck auf Moskau. "Man darf nicht mit den russischen Einnahmen aus Öl oder Gas spielen, sondern muss so viel Druck auf Russland ausüben, dass es für sie keine Alternative gibt, außer diesen Krieg zu beenden."/cha/DP/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.