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Selenskyj wollte Treffen mit Putin bei G7

15.06.26 17:17 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach eigenen Angaben ein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin beim G7-Gipfel in Frankreich vorgeschlagen, aus Moskau aber eine Absage erhalten. "Vor Beginn des G7-Gipfels haben wir zu verstehen gegeben, dass wir bereit sind, uns während des G7-Gipfels mit Putin zu treffen, da dort (US-Präsident Donald) Trump und (Frankreichs Präsident Emmanuel) Macron anwesend sind", sagte Selenskyj vor Journalisten in Kiew. Er sah sich dort die Schäden an der Hauptkathedrale des orthodoxen Höhlenklosters nach einem schweren russischen Luftangriff an.

"Die Europäer plus Amerika - das ist eine sehr gute Gelegenheit, sich gemeinsam zu treffen, und genau deshalb könnten wir Russland einladen", zitierte die Nachrichtenagentur Interfax Ukraina den Präsidenten. Demnach hätten sowohl die USA als auch die europäischen Länder in der Siebenergruppe demokratischer Wirtschaftsmächte (G7) zugestimmt. Russland habe aber "erneut gezeigt, dass es nicht bereit ist, darüber zu reden".

Putin nur bei endgültiger Regelung zu Treffen bereit

Eine Bestätigung aus den G7-Ländern für einen Vorstoß Selenskyjs gab es nicht. Die Äußerungen dürften auch dazu gedacht sein, den Kreml unter Druck zu setzen. Ein Treffen mit Putin wäre kurzfristig kaum zu organisieren gewesen. Der Kremlchef hat immer betont, dass er sich mit Selenskyj nur in Moskau oder bei einer endgültigen Regelung des Konflikts treffen werde - davon sind beide Seiten nach mehr als vier Jahren des russischen Angriffskriegs weit entfernt.

Die G7 mit Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Kanada, Japan und den USA trifft sich ab heute in dem französischen Alpenkurort Évian am Genfer See. Selenskyj wird am Dienstag als Gast bei dem Gipfel erwartet./fko/DP/stw