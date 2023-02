Selenskyj zu EU-Gipfel und Rede vor Europaparlament in Brüssel

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird an diesem Donnerstag zu Gesprächen mit den Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten in Brüssel erwartet. Selenskyj ist als Gast zu einem EU-Gipfel eingeladen. Zudem soll er eine Rede im EU-Parlament halten. Erwartet wird, dass sich der ukrainische Präsident für Unterstützung im Krieg gegen Russland bedankt - gleichzeitig aber deutlich macht, welche zusätzliche Hilfe sein Land braucht, um einen Sieg der russischen Streitkräfte zu verhindern.

Die Auslandsreise Selenskyjs ist erst die zweite seit dem russischen Einmarsch am 24. Februar vergangenen Jahres. Im Dezember war er nach einem Zwischenstopp in Polen in den USA. Seine aktuelle Reise begann Selenskyj am Mittwoch in Großbritannien, wo er auch Premierminister Rishi Sunak sowie König Charles III traf. Am Abend stand in Paris ein Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem Programm. Der genaue Ablauf in Brüssel wird aus Sicherheitsgründen geheimgehalten.

Bei dem Gipfel soll auch über die wieder zunehmende Zahl unerwünschter Migranten in einigen europäischen Ländern und einen Vorschlag der EU-Kommission für einen neuen Industrieplan gesprochen werden. Der Plan soll die EU zum Weltmarktführer für saubere Technologien und Innovationen machen. Er soll auch eine Antwort auf Subventionspläne für klimafreundliche Technologien in den USA und in China sein./aha/wim/DP/men