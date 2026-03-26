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Selenskyj zu Gesprächen in Saudi-Arabien

26.03.26 17:57 Uhr

RIAD (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund des Iran-Krieges ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Gesprächen in Saudi-Arabien eingetroffen. "Wir schätzen die Unterstützung und stehen an der Seite all jener, die bereit sind, gemeinsam mit uns für die Sicherheit einzutreten", teilte der Staatschef bei Telegram mit. Ein veröffentlichtes Video zeigte ihn nach seiner Ankunft. Begleitet wurde er demnach unter anderem vom Sekretär des nationalen Sicherheitsrats, Rustem Umjerow.

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Seit dem Ausbruch des Iran-Krieges vor knapp einem Monat bietet Kiew den Staaten des Nahen und Mittleren Ostens seine Hilfe bei der Abwehr iranischer Drohnen an. Unter anderem wurde von Selenskyj mehrfach ein Tausch von ukrainischen Abfangdrohnen gegen in den arabischen Staaten vorrätige Flugabwehrraketen für Patriot-Systeme ins Spiel gebracht. Kiew produziert demnach mehr Abfangdrohnen, als es selbst benötigt, und könnte bei entsprechender Finanzierung auch die Produktion für den Export ausweiten.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Moskau setzt dabei seit langem massiv Kampfdrohnen iranischer Bauart ein. Selenskyj zufolge sind bereits mehrere Hundert ukrainische Drohnenexperten in den Golfmonarchien und Jordanien im Einsatz./ast/DP/jha