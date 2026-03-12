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Self-Storage-Branche

National Storage Affiliates-Aktie +30%: Public Storage plant Milliarden-Fusion

16.03.26 17:41 Uhr
Aktie von National Storage Affiliates springt an der NYSE hoch: Public Storage peilt Milliarden-Übernahme an | finanzen.net

Der Lagerraum-Vermieter Public Storage übernimmt voraussichtlich den Wettbewerber National Storage Affiliates Trust.

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• In den USA entsteht einer der größten Betreiber von Self-Storage-Immobilien
• Public Storage plant Akquisition von National Storage Affiliates
• Die Boards beider Unternehmen haben der Transaktion einstimmig zugestimmt

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Public Storage hat am heutigen Montag eine Vereinbarung zur Übernahme von National Storage Affiliates Trust bekanntgegeben. Laut einer Unternehmensmitteilung soll der Zusammenschluss erheblichen Mehrwert für Aktionäre beider Unternehmen schaffen. Der Gesamtwert der Transaktion einschließlich Schulden belaufe sich auf rund 10,5 Milliarden US-Dollar.

Geplant sei eine Transaktion vollständig in Aktien, wie aus der Mitteilung hervorgeht. So sollen die Aktionäre von National Storage Affiliates im Rahmen des Deals 0,14 Aktien von Public Storage für jede gehaltene Aktie erhalten, was einem rechnerischen Wert von etwa 41,68 US-Dollar je Aktie entspreche (basierend auf dem Schlusskurs vom 13.03.2026).

Ausbau der Marktposition im US-Self-Storage-Markt

Mit der Übernahme will Public Storage seine Präsenz insbesondere in wachstumsstarken Regionen der USA ausbauen, darunter der sogenannte Sun-Belt. Wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht, rechnet das fusionierte Unternehmen damit, innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre Synergieeffekte in Höhe von etwa 110 bis 130 Millionen US-Dollar zu erzielen. Zudem soll der Zusammenschluss zu einem Anstieg des operativen Ergebnisses je Aktie (Funds from Operations) führen.

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Finanzierung und Zeitplan

Im Zuge der Transaktion plant Public Storage der Unternehmensmeldung zufolge, die Bankverbindlichkeiten und vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen von National Storage Affiliates zurückzuzahlen sowie weitere Verbindlichkeiten zu übernehmen. Zur Finanzierung habe das Unternehmen 4 Milliarden US-Dollar an zugesagten Kreditlinien von Goldman Sachs und Wells Fargo gesichert.

Die Verwaltungsräte beider Unternehmen haben dem Deal laut Mitteilung bereits zugestimmt. Der Abschluss der Transaktion wird derzeit für das dritte Quartal 2026 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre von National Storage Affiliates sowie regulatorischer Genehmigungen.

Reaktion an der Börse

Nach Bekanntgabe der Übernahme reagieren die Aktienkurse unterschiedlich: Die Aktie von National Storage Affiliates legt im NYSE-Handel deutlich um 29,35 Prozent auf 40,04 US-Dollar zu, während die Aktie von Public Storage zeitweise um 3,99 Prozent auf 282,95 US-Dollar nachgibt.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

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