Selkirk Copper Mines gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Selkirk Copper Mines hat am 27.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,21 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
