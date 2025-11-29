DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin78.261 -0,2%Euro1,1593 ±0,0%Öl63,20 -0,3%Gold4.112 -2,5%
Selkirk Copper Mines gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

29.11.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Selkirk Copper Mines Inc Registered Shs
0,26 EUR -0,01 EUR -2,59%
Charts|News|Analysen

Selkirk Copper Mines hat am 27.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,21 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

