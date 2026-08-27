Novo Nordisk-Aktie mit Gegenbewegung nach Deutsche Bank-Abstufung

Sell-Rating und China-News

28.08.26 15:00 Uhr

Nach dem jüngsten Verkaufssignal durch die Deutsche Bank zeigt die Novo Nordisk-Aktie am Freitag eine Gegenbewegung, die aufhorchen lässt.

• Die positive Kursentwicklung wird durch den Fortschritt bei der Zulassung der Wegovy-Tablette in China gestützt, was den Wettbewerb im Bereich der oralen Abnehmpräparate verschärft.

• Analysten sind gespalten: Während die Deutsche Bank und Bernstein Verkaufsempfehlungen mit niedrigen Kurszielen aussprechen, raten andere Experten zum Halten mit deutlich höheren Kurszielen.

• Die Novo Nordisk-Aktie erholt sich am Freitag leicht, trotz einer jüngsten Herabstufung durch die Deutsche Bank, und bleibt über dem neuen Kursziel von 265 DKK.

Novo Nordisk-Aktie legt am Freitag wieder zu

Deutsche Bank hatte Rating und Kursziel zuvor deutlich gesenkt

Zulassungsfortschritt für Wegovy-Tablette in China stützt die Erholung

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Die Novo Nordisk-Aktie macht am Freitag einen Teil der jüngsten Verluste wieder wett und notiert in Kopenhagen zeitweise 0,97 Prozent stärker bei 298,10 DKK. Die Gegenbewegung kommt nur einen Tag, nachdem die Deutsche Bank das Rating auf Verkaufen gesenkt hatte.

Novo Nordisk-Aktie fängt sich nach dem Ausverkauf

Mit dem Kursanstieg liegt die Aktie weiterhin deutlich über dem neuen Kursziel von 265 DKK (zuvor 290 DKK), das die Deutsche Bank Research am Donnerstag ausgegeben hatte. Analyst Emmanuel Papadakis senkte die Einstufung von Hold auf Sell und führte durchwachsene Quartalszahlen sowie anhaltende Unsicherheit rund um den Diabetes- und Adipositas-Spezialisten als Begründung an. Dass der Kurs trotz der Herabstufung zulegt, deutet darauf hin, dass ein Teil der Anleger die Warnung bereits eingepreist sieht oder sich am insgesamt neutralen Analystenkonsens orientiert.

Analystenkonsens bleibt gespalten gegenüber der Novo Nordisk-Aktie

Im August trifft die Novo Nordisk-Aktie auf ein gespaltenes Echo. Neben der Verkaufsempfehlung von der Deutschen Bank, empfiehlt auch Bernstein den Anteilsschein zu veräußern, das Kursziel beziffert das Analysehaus auf 200 DKK. Andere Analysten von Jefferies, der Berenberg Bank, der DZ Bank, Goldman Sachs, Barclays und UBS raten derweil zum Halten. Die Kursziele der Experten rangieren dabei zwischen 275 und 332 DKK.

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China-Zulassung und Wettbewerb als Fixpunkte

Gestützt wird die Erholung von der Meldung, dass Chinas Arzneimittelzulassungsbehörde den Zulassungsantrag für die Tablettenform von Wegovy zur Prüfung angenommen hat. Das Präparat gehört zur Klasse der GLP 1 Medikamente, die ein körpereigenes Hormon nachahmen, um Appetit und Blutzuckerspiegel zu regulieren, und ist in den USA nach Unternehmensangaben bereits auf ein kumuliertes Verschreibungsvolumen von mehr als 5 Millionen gekommen. Der Fortschritt fällt in eine Phase verschärften Wettbewerbs um orale Abnehmpräparate, in dem auch Eli Lilly mitmischt.

Martina Köhler, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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