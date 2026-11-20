Deutsche Börse-Aktie im Fokus: UBS stuft auf “Sell” ab, hebt aber das Kursziel an
UBS hat das Kursziel für Aktien der Deutschen Börse angehoben, aber die Papiere nach dem starken Jahr von "Neutral" auf "Sell" abgestuft.
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Die Schweizer Großbank hat das Kursziel für Aktien der Deutschen Börse von 265 auf 300 Euro angehoben, aber die Papiere von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Mit einer Bewertung fast auf Rekordniveau sei das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken inzwischen ungünstig, schrieb Michael Werner am Donnerstag. Der Aktienkurs selbst hatte Mitte November bereits einen Höchststand erreicht. Werner geht von einer tieferen Korrektur aus, da der zyklische Rückenwind für die Eschborner nachlasse.
Die Deutsche Börse-Aktie verliert im Tradegate-Handel zeitweise 1,93 Prozent auf 314,90 Euro.
/rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 22:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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