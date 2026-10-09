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Seltenes Chartsignal

Meta-Aktie gibt leicht nach: Golden Cross-Chartsignal trifft auf KI-Agent Muse und Kursziele

Meta-Aktie gibt leicht nach: Golden Cross-Chartsignal trifft auf KI-Agent Muse und Kursziele

Bei Meta hat der 50-Tage-Durchschnitt den 200-Tage-Durchschnitt überholt, während Analysten Kursziele bis 1.000 US-Dollar nennen und ein Praxistest Fragen aufwirft.

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  • Seltenes Chartsignal nach Start des KI-Agenten Muse
  • Nutzungstest dämpft Euphorie rund um Akzeptanz
  • Nächster Quartalsbericht soll zeigen, ob Muse Geld einbringt
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Die Aktie von Meta, Betreiber von Facebook, Instagram und WhatsApp, hat ein sogenanntes Golden Cross ausgebildet: Der 50-Tage-Durchschnitt zog über den 200-Tage-Durchschnitt. Hierbei schneidet der kurzfristige gleitende Durchschnitt den langfristigen von unten nach oben. MarketWatch hatte die Kreuzung zur Wochenmitte gemeldet. Der Kursaufschwung fällt zeitlich mit dem gestrigen Start des KI-Agenten Muse zusammen. Nachbörslich notierte das an der NASDAQ gelistete Papier bei 719,42 US-Dollar, ein Minus von 0,20 Prozent.

KI-Agent Muse als Kurstreiber für Meta

Zuletzt sorgte der neue KI-Agent Muse für regelrechte Euphorie unter Anlegern, Anfang September stellte Meta ihn vor. Der Agent läuft auf einer eigenen "Muse Secure VM" und ist über die Muse-App oder direkt in WhatsApp bedienbar. Angetrieben wird er von "Muse Spark", dem nach Unternehmensangaben bislang leistungsfähigsten Modell. Der Start erfolgte in den USA, für die meisten Anwendungen ist Muse kostenlos.

Ende September erweiterte der Konzern den Agenten dann um "Muse for Small Business" mit Anbindungen an Canva, Shopify, Slack und Stripe.

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Analysten zwischen Zuversicht und Skepsis

Jefferies bestätigte Meta vorgestern in einer Studie mit Buy und einem Kursziel von 875 US-Dollar. Ein Nutzungstest auf hunderten Reise-, Handels- und Reservierungsseiten zeigte, dass rund ein Drittel Muse blockte, ein weiteres Drittel den Einsatz erschwerte und der Rest problemlos lief. Laut Jefferies könne das die Akzeptanz verzögern, die Werbenachfrage bleibe aber stark.

Im Konsens überwiegen laut TipRanks bei 45 Analysten-Stimmen 39 Buy-Einstufungen, das mittlere Ziel liegt bei 808,69 US-Dollar, die Spanne reicht von 580 bis 1.000 US-Dollar.

Was das Golden Cross für Anleger der Meta-Aktie bedeutet

Mit dem Golden Cross liefert Meta derzeit eines der seltenen KI-Signale, das Charttechnik und Fundamentaldaten gleichzeitig betrifft. Dieses Muster gilt als Zeichen für einen Aufwärtstrend.

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Anleger sollten das Signal dennoch nüchtern einordnen. Ein Golden Cross ist ein nachlaufender Indikator: Es entsteht erst, wenn der Kurs bereits gestiegen ist, und bestätigt damit einen Trend, statt ihn vorherzusagen. Wichtiger ist die offene Frage nach dem Geschäftsmodell. Der Markt weiß noch nicht, wie Meta mit Muse Geld verdienen will. Derzeit kauft sich der Konzern Nutzer teuer mit Werbeaktionen ein. Ob sich Muse dauerhaft durchsetzt, dürfte davon abhängen, ob Werbe- und Provisionserlöse die Rechenkosten decken. Das ist dieselbe Renditefrage, die den Sektor in dieser Woche belastet hat, nach dem geplatzten Firmus-Börsengang und den Zweifeln an den Umsätzen von OpenAI. Entsprechend weit liegen die Kursziele auseinander.

Für die Positionierung lässt sich daraus Folgendes ableiten. Im Unterschied zu hoch verschuldeten Infrastrukturwerten finanziert Meta seine KI-Offensive aus einem profitablen Werbegeschäft. Der Konzern verfügt über Milliarden Nutzer, an die er neue Produkte direkt ausspielen kann. Eine Bewertungsprämie gegenüber spekulativen Werten ist daher nachvollziehbar. Der entscheidende Test steht aber mit den nächsten Quartalszahlen an: Dann muss Meta zeigen, wie Muse zu Umsatz wird und was die Rechenleistung dafür kostet. Bis dahin ist das Golden Cross eher eine Bestätigung des laufenden Trends als ein Kaufsignal.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
24.09.26 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets

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