Selvita stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

18.09.26 06:35 Uhr

Selvita hat sich am 17.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,60 PLN je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,500 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,31 Prozent zurück. Hier wurden 12,0 Millionen PLN gegenüber 12,4 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.net