Selvita stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Selvita hat sich am 17.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,60 PLN je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,500 PLN je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,31 Prozent zurück. Hier wurden 12,0 Millionen PLN gegenüber 12,4 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.net
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