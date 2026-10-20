Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

20.10.26 06:35 Uhr

Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A veröffentlichte am 19.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 CNY. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 3,20 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,93 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.net