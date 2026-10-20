Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A veröffentlichte am 19.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 CNY. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 3,20 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,93 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen