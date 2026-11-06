Semnur Pharmaceuticals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Semnur Pharmaceuticals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,760 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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